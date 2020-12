Torcedores do Flamengo estendem faixas em protesto no Ninho: ‘SUS é melhor que departamento médico’

Um grupo de torcedores do Flamengo esteve presente na porta do Centro de Treinamento do clube, o Ninho do Urubu, em Vargem Grande, Zona Oeste do Rio de Janeiro, para um protesto, na tarde deste sábado. Após as recentes derrotas do time carioca na Copa do Brasil e Libertadores, os torcedores cobraram o departamento médico e classificaram a temporada de 2020 como “vergonhosa”.

As informações são do portal “Goal”. Em vídeos compartilhados no Twitter pela página “Aqui é Flamengo”, alguns internautas puderam visualizar as críticas nas faixas dos torcedores. Entre elas, dizeres como “Time enganador”, “As conquistas de 2019 não apagaram a vergonha de 2020”, “Ninguém é mais que o Flamengo” e “SUS é melhor que o DM” estavam presentes.

Nesta semana, o Flamengo foi eliminado da Copa Libertadores da América nas oitavas para o Racing, da Argentina. Na semana anterior, o atual campeão da América e do Brasileirão também deixou a Copa do Brasil ao ser derrotado pelo São Paulo. Após a saída de Jorge Jesus e Domènec Torrent, o ex-goleiro Rogério Ceni comanda o clube.

O Rubro-Negro entra em campo nesta tarde, às 17h, para o clássico contra o Botafogo, pelo Brasileirão. Na competição, o elenco da Gávea disputa o topo na tabela de classificação: em 22 jogos, somou 39 pontos. Apenas São Paulo e Atlético Mineiro estão na frente do Flamengo.