Torcida do Nantes protesta e recebe Raymond Domenech com música circense em seu primeiro treino no clube

Dez anos após o fiasco da seleção francesa, eliminada na primeira fase da Copa do Mundo da África do Sul, Raymond Domenech está de volta ao futebol, como técnico do Nantes.

Mas a torcida da tradcional equipe francesa não gostou muito da contratação. Tanto que inovou no protesto para receber o treinador na quarta-feira (30), no CT do clube.

Para seu primeiro trabalho de campo, Domenech foi recebido com músicas circenses clássicas. O protesto não é apenas contra o técnico, que caiu em desgraça depois de afastar Anelka do Mundial e revelar que escolhia jogadores com base nos signos do Zodíaco.

Há anos, os torcedores do Nantes se queixam do proprietário Waldemar Kita e de suas decisões, que têm levado a agremiação a sucessivos insucessos. Na atual disputa da Ligue 1, o Nantes briga contra o rebaixaento.

A manifestação não caiu bem com pessoas do clube. Segundo relatos, o meia Abdoulaye Touré teve que ser contido para não tirar satisfações.

Clown music is blasted out into the FC Nantes training ground this morning as a session gets underway by frustrated fans who are demanding the ousting of President Kita following his series of indiscretions & recent hiring of Raymond Domenech as coach. pic.twitter.com/Kojnjj9U19 — Get French Football News (@GFFN) December 30, 2020

Até porque, os jogadores foram citados no protesto:

“Por fim, o Circo Kita traz sua tradicional atração com animais: onze bodes serão espalhados em um retângulo verde e terão que passar uma bola. Exclusivamente no Circo Kita, um espetáculo que já dura 13 anos, para os mais jovens e os mais velhos”, disse em megafone um dos torcedores.

Domenech não trabalha em um clube desde 1993, quando deixou o Lyon.