Torcida organizada invade CT do Vasco durante treino e cobra elenco

Membros da torcida organizada Ira Jovem do Vasco invadiram o Centro de Treinamento do Almirante nesta quinta-feira e cobraram o elenco do time, assim como o técnico Sá Pinto.

“Apoiamos, avisamos e cobramos. Vocês não nos deram ouvidos e fugiram do maior patrimônio, que somos nós, a torcida. Hoje, fizemos uma visita surpresa no CT. Galinha de casa não se corre atrás”, escreveu o perfil oficial da uniformizada no Instagram.

“A diretoria da Torcida Organizada Ira Jovem Vasco vem por meio desta mostrar total comprometimento com a instituição Club De Regatas Vasco Da Gama e externa todo seu descontentamento com a atual fase vivida e com o péssimo rendimento e comprometimento de jogadores e comissão técnica com a instituição. Não aceitaremos outro resultado do que a vitória contra o Fluminense”, completou a postagem.

Na última quinta-feira, o Cruz-Maltino foi eliminado da Copa Sul-Americana dentro de casa, após derrota de 1 a 0 para o Defensa y Justicia somado ao empate em 1 a 1 na Argentina. No domingo, a equipe carioca foi goleada pelo Grêmio por 4 a 0. No Brasileirão, o Vasco é o 17º colocado com 24 pontos.

O clássico diante do Flu acontece neste domingo, às 20h30, no Estádio São Januário.