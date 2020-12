Tottenham campeão? A estatística de Mourinho que faz clube sonhar (mais) com título da Premier League

O Tottenham nunca ganhou a Premier League. Foi campeão inglês pela última vez na temporada 1960-61 e não levanta um caneco desde a Copa da Liga Inglesa, há 12 anos. Mas a atual campanha, em que divide a liderança com o Liverpool, faz a torcida pensar: chegou a hora do fim da fila?

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Há outro fator para se animar. Além de ter uma coleção gigante de títulos no currículo, José Mourinho possui uma estatística curiosa que liga todas as vezes em que foi campeão inglês com o atual trabalho que dirige no Tottenham.

Nos três títulos que ganhou pelo Chelsea, Mourinho era o líder da Premier League após 12 rodadas. E quem está na ponta da tabela na Inglaterra agora, justamente depois de 12 jogos? Ele, o Tottenham do mesmo Mourinho. Os Spurs somam 25 pontos, em uma campanha com apenas uma derrota.

José Mourinho durante partida do Tottenham Getty Images

É claro que há diferenças, porque as versões campeãs do Chelsea de Mourinho dominaram a Premier League de forma espantosa. Na campanha do primeiro título, em 2004-05, foi justamente na 12ª rodada que os Blues assumiram a ponta e não a largaram mais. O troféu veio com 95 pontos, uma só derrota e 15 gols sofridos.

Em 2005-06, a primeira posição foi conquistada mais cedo, na terceira rodada, para nunca mais ser jogada fora. O Chelsea terminou a temporada com 91 pontos e de novo teve um desempenho defensivo incrível, com 22 gols sofridos apenas.

O terceiro título do Chelsea de Mourinho aconteceu em 2014-15, na segunda passagem do treinador por Stamford Bridge. A supremacia naquela temporada foi tão grande que o time de Londres só não liderou a Premier League em uma das 38 rodadas. Fechou o ano com 87 pontos.

Ainda é cedo para o Tottenham se comparar aos times campeões com Mourinho na Inglaterra, mas a equipe já mostrou que tem condições de se infiltrar na briga antes monopolizada por Liverpool e Manchester City.

Seria um feito e tanto para o Special One, antes tratado como ultrapassado e que agora pode recolocar um tradicional clube inglês no caminho dos títulos após tantos e tantos anos.

Líder e vice-líder da Premier League se enfrentam nesta quarta-feira (16), em Anfield, pela 13ª rodada. A ESPN Brasil e o ESPN App transmitem o clássico ao vivo e de forma exclusiva.