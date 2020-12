Tottenham cede empate ao Wolverhampton no final e perde chance de subir na tabela

Neste domingo, Wolverhampton e Tottenham se enfrentaram no Molineux Stadium, pelo fechamento da 15ª rodada do Campeonato Inglês. Os visitantes abriram o placar no início da partida, mas os donos da casa chegaram ao empate nos minutos finais. Assim, o duelo ficou em 1 a 1.

Com o resultado, os Spurs ficaram com 26 pontos conquistados na quinta colocação, fora da zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões da Europa. Os Wolves, por sua vez, aparecem na 11ª posição com 21 pontos.

O Tottenham tirou o zero do marcador logo no primeiro minuto de jogo. Após cobrança de escanteio pela esquerda, Ben Davies ficou com a sobra no lado direito da área e rolou na meia-lua para Tanguy Ndombélé. O francês emendou de primeira e mandou para o fundo das redes.

O empate veio aos 41 minutos da segunda etapa. Pedro Neto cobrou escanteio na primeira trave, e Romain Saiss apareceu para completar de cabeça e deixar tudo igual.

Pela próxima rodada, o Wolverhampton volta a campo na terça-feira (29), quando visita o Manchester United no Old Trafford. No dia seguinte, o Tottenham recebe o Fulham no Tottenham Hotspur Stadium.