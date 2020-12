Tottenham é mais efetivo e vence clássico contra o Arsenal pelo Inglês

Neste domingo, o Tottenham recebeu o Arsenal para mais um clássico entre os times londrinos pelo Campeonato Inglês. Apesar tem não ter tanto a posse da bola, a equipe de José Mourinho se mostrou bastante eficaz e saiu com a vitória por 2 a 0.

A primeira etapa contou com os Gunners retendo mais a bola, porém as finalizações não acertavam a meta de Lloris. Por outro lado, o Spurs aproveitavam bastante os momentos em que tinha a posse. Tanto que, aos 13 minutos, Heung-Min Son acertou um golaço de fora da área. A fase do sul-coreano é tão boa que, já nos acréscimos, após boa jogada, ele serviu para Harry Kane ampliar para os donos da casa.

Já no segundo tempo, o Tottenham não teve o mesmo volume ofensivo. Pelo contrário, defendeu-se mais e viu os visitantes dominarem a partida, chegando a terem mais de 70% do controle da bola por todos os últimos 45 minutos. No entanto, prevaleceu a solidez ofensiva da equipe da casa, que conseguiu sair do confronto sem um gol levado.

O resultado mantém o time de Mourinho na primeira colocação e com uma campanha bastante sólida na Premier League. O Arsenal, por sua vez, não engrenou na competição ainda, cai para a 15ª posição e pode descer mais uma colocação na tabela se o Brighton vencer o Southampton, nesta segunda-feira.

Confira outros resultados deste domingo:

West Bromwich 1 x 5 Crystal Palace

Sheffield United 1 x 2 Leicester City