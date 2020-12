Tottenham pagou R$ 172 milhões em promessa que entrou até no Guinness, mas hoje brilha na Alemanha

A Inglaterra tem produzido um número alto de jovens talentos nos últimos anos, com grandes clubes do país e da Europa os formando e se interessando em suas contratações. Com o Tottenham, não é diferente.

Em agosto de 2019, os Spurs pagaram 27 milhões de euros (cerca de R$ 172 milhões) para tirar Ryan Sessegnon do, então, recém-rebaixado Fulham, depois de uma temporada de destaque do jovem.

Nesta quarta-feira (30), o Tottenham receberá o Fulham no seu estádio pela Premier League, com transmissão ao vivo e exclusiva da ESPN Brasil e do ESPN App a partir das 14h50.

A passagem de Sessegnon pelos Spurs, porém, não repetiu o sucesso de seu ex-clube. Em 12 jogos, marcou um gol, deu uma assistência e, na última janela, foi prontamente emprestado ao Hoffenheim.

Pelo Fulham, o jovem fez 120 jogos, com 25 gols e 18 assistências, sendo um dos poucos jogadores que foram elogiados na campanha que fez o time ser rebaixado na temporada 2018/19.

Além disso, no período em que defendeu os Cottagers, Sessegnon ainda conquistou um recorde que foi parar no Guinness. Em treinamento da seleção sub-19, o jogador chutou três bolas nas duas traves e no travessão em 7,75 segundos, o mais rápido já feito.

Getty Images

Em seus primeiros jogos no Hoffenheim, o jovem já consegue se destacar na Alemanha. Já entrou em campo em 15 partidas, com dois gols e duas assistências, superando seus números pelo Tottenham.