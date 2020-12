Tottenham planeja fechar contrato com o zagueiro Skriniar, da Internazionale

O Tottenham pode anunciar um grande reforço para seu sistema defensivo em janeiro. Segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, os Spurs planejam contratar o zagueiro Skriniar, da Internazionale, por 45 milhões de libras (cerca de R$ 313 milhões).

Fabrizio afirma que o clube Nerazzurri precisa arrecadar dinheiro para amenizar os impactos financeiros causados pela pandemia do coronavírus. Dessa forma, os dirigentes estão dispostos a negociar o jogador eslovaco na próxima janela de transferências.

“A situação de Skriniar não mudou. A Inter precisa de dinheiro. Se o Tottenham chegar com uma proposta de 45 milhões de libras amanhã, ele será vendido. Está nas mãos do Tottenham agora”, revelou ao podcast Here We Go.

O zagueiro de 25 anos chegou à Inter em 2017 e foi um dos destaques do sistema defensivo da equipe nas últimas temporadas, mas tem atuado menos em 2020. Já o Tottenham sofre com a ausência de Alderweireld, lesionado, e busca a contratação de reforços.