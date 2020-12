Tottenham segue sina de levar gol no fim, empata com os Wolves e perde chance de encostar no Liverpool

Abrindo uma semana de três jogos pela Premier League, Wolverhampton e Tottenham se enfrentaram no Estádio Molineux. A equipe de José Mourinho saiu na frente, mas, mais uma vez, sofreu o empate na reta final, deixando o jogo em 1 a 1.

Os Spiurs viram no vestiário, antes do jogo, o Liverpool ficar só no empate contra o West Brom, e logo notaram a oportunidade de encostar no líde, tirando a vantagem para 4 pontos com uma vitória. Com isso, entraram ligados no 220 e abriram o placar com Ndombélé, no primeiro minuto. Esse foi o terceiro gol do francês na temporada – na última inteira, fez apenas dois.

A partir de então, a missão ficou mais simples, com os Wolves precisando do gol, mas pouco conseguindo contra a boa defesa dos visitantes.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Raúl Jiménez voltou a ir ao estádio após quase um mês. No duelo contra o Arsenal, em 29 de novembro, o atacante sofreu forte choque de cabeça e fraturou o crânio. Ainda sem seu homem-gol, os Wolves sofreram dentro de campo.

Adama Traoré, que já foi uma esperança de gol, completou um ano sem balançar as redes pela Premier League. Em 27 de dezembro de 2019, o atacante fez um dos três de seu time em triunfo contra o Manchester City. De lá para cá, só fez mais um, na Europa League, contra o Espanyol, em fevereiro.

O jogo parecia controlado, e o Tottenham pouco sofria. Mas a pressão dos Wolves foi aumentando, e os visitantes abriram mão de buscar maior vantagem, contando com a resistência defensiva.

Os mandantes não desistiram, e Saiss deu linda cabeçada após cruzamento de Pedro Neto aos 41 do 2ª tempo, assim definindo o placar final. Inclusive, os mandantes cresceram após marcar e por muito pouco não conseguiram a virada aos 50, mas Fábio Silva desviou na pequena área sem muita força e parou em Lloris.

WOLVERHAMPTON 1 X 1 TOTTENHAM

GOLS: Ndombélé (TOT) e Saiss (WOL)

Rui Patrício; Semedo, Coady, Saiss e Marçal (Ait-Nouri); Rúben Neves e João Moutinho (Otasowie); Podence, Pedro Neto, Adama Traoré e Fábio Silva

Técnico: Nuno Espírito Santo

Hugo Lloris; Sánchez, Dier e Davies; Doherty, Winks, Hojberg, Ndombele (Sissoko) e Reguilón (Bergwijn); Son (Lamela) e Kane

Técnico: José Mourinho

Classificação

– Tottenham: 5º colocado, com 26 pontos em 15 jogos

– Wolverhampton: 11º colocado, com 21 pontos em 15 jogos

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

Próximos jogos