Tottenham vacila, cede empate ao Crystal Palace e pode perder liderança da Premier League para o Liverpool

O Tottenham vacilou fora de casa, ficou apenas no empate em 1 a 1 com o Crystal Palace e pode perder a liderança da Premier League. O jogo, válido pela 12ª rodada da competição, foi realizado no Selhurst Park, em Londres, neste domingo (13/12).

Com o resultado, os Spurs completam 11 partidas de invencibilidade no Inglês (sete vitórias e quatro empates) e chegam a 25 pontos. Caso o Liverpool (24 pontos) vença fora de casa o Fulham, às 13h30 (de Brasília), deste domingo – a partida terá transmissão da ESPN Brasil e ESPN App – irá para o topo de forma isolada.

Na próxima quarta-feira, Liverpool e Tottenham irão duelar pela liderança em Anfield, às 17h (de Brasília).

Já o time comandado por Roy Hodgson está na 11ª posição, com 17.

Foi a primeira vez que o Palace recebeu torcedores (cerca de duas mil pessoas) desde que o público foi proibido de frequentar os estádios na Inglaterra por causa da pandemia de coronavírus,.

Os visitantes começaram o primeiro tempo pressionando no campo de ataque com uma forte marcação. O goleiro Guaita, do Palace, era um dos destaques do duelo com ótimas defesas antes de os Spurs abrirem o placar em mais uma jogada da dupla de ataque. Aos 23, Son deu passe para Kane, que chutou com muito efeito de fora da área e enganou o arqueiro, que falhou ao tentar defender a bola.

Apesar disso, Guaita ainda salvou mais uma vez os anfitrioes em diversas oportunidades ao longo da partida.

O Palace melhorou no final da primeira etapa e se aproveitou da mudança no estilo de marcação do Tottenham, que recuou para buscar os contra-ataquse. Os donos da casa quase empataram o duelo aos 43 minutos. Eze cortou Alderweireld pelo lado esquerdo da grande área e chutou com a perna direita, mas a bola bateu no pé da trave esquerda de Lloris antes de sair pela linha de fundo.

No segundo tempo, os donos da casa tiveram mais posse de bola e pressionaram o Tottenham em busca do empate. Os Spurs ficaram mais de 30 minutos sem finalizar contra o gol adversário até que Højbjerg arriscou um chute de fora da área que passou perto da trave de Guaita.

O Palace deu a resposta logo em seguida. Após a bola pingar dentro da área, Schlupp chutou por cima da meta de Lloris. Aos 32, Benteke ganhou no alto da zaga do Tottenham depois de um escanteio pela direita e cabeceou perto do travessão. Dois minutos depois, o Palace teve outro escanteio pela direita. Cahil escorou para dentro da área, e Benteke cabeceou, mas Lloris defendeu.

De tanto insistirem, os donos da casa conseguiram o empate. Aos 36, Eze bateu falta cruzada pelo lado direito, e Lloris tentou encaixar a bola, mas não conseguiu. No rebote, Schlupp completou para o fundo da rede.

Após perder a liderança no placar, o Tottenham foi para cima. Aos 40, Davies cruzou fechado e a bola bateu no travessão. Na sobra, Aurier chutou, e Kane completou de cabeça quase à queima-roupa, mas Guaita fez um milagre.

Aos 46, Dier cobrou falta com muita categoria no ângulo direito de Guaita, que fez uma defensa monumental e mandou a bola para escanteio.

Crystal Palace 1 x 1 Tottenham

GOLS: Schlupp (Palace); Kane (Tottenham)

CRYSTAL PALACE: Guaita, Cahill, Kouyaté, Van Aanholt, Clyne, McArthur, Milivojevic (Riedewald), Eze (Townsend), Schlupp, Zaha e Benteke.

Técnico: Roy Hodgson

TOTTENHAM: Lloris, Dier, Alderweireld, Reguilón (Davies), Aurier, Ndombélé, Højbjerg (Lo Celso), Sissoko, Kane, Son e Bergwijn (Dele Alli).

Técnico: José Mourinho

Tottenham levou gol do Palace Getty Images

– Kane e Son combinaram para 32 gols na Premier League na história – somente Frank Lampard e Didier Drogba (36) conseguiram mais

– Kane e Son combinaram para 12 gols nesta Premier League, um recorde isolado na história do Tottenham na competição

– Kane chegou a 251 gols na carreira (por clube e seleção) e chegou a 152 gols na Premier League

– Kane se tornou o 3º jogador entre as 5 principais ligas europeias desta temporada a já atingir a marca de 15 gols em todas as competições, atrás apenas de Erling Haaland (17) e Robert Lewandowski (16).

– Desde que Mourinho está no comando do Spurs, Kane esteve diretamente envolvido em mais gols em todas as competições do que qualquer outro jogador da Premier League: 43 (29 gols e 14 assistências).

– Roy Hodgson é o técnico mais velho da história da Premier League: 73 anos.

– Os 2 últimos gols de Schlupp na Premier foram contra o Tottenham em Selhurst Park.

Classificação

– Crystal Palace: 11º lugar, com 17 pontos

– Tottenham: 1º lugar, com 25 pontos

Próximos jogos

Quarta-feira, 16/12, 17h*, West Ham x Crystal Palace – Premier League

Quarta-feira, 16/12, 17h*, Liverpool x Tottenham – Premier League

*horário de Brasília