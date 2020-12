Transmissão flagra Neymar e Mbappé se recusando a retomar partida: ‘Não vamos jogar’

A partida entre PSG e Istanbul Basaksehir foi suspensa após um episódio lamentável de racismo. Ainda em campo, Neymar e Mbappé, já como forma de protesto, foram flagrados pela transmissão confrontaram o árbitro da partida e se recusando a atuar com o romeno Sebastian Coltescu – quarto árbitro acusado de injúria racial – no campo do Parque do Príncipes.

– Não vamos jogar com esse cara aqui, ele tem que sair. Se não sair, não jogamos – questionou a dupla, em imagem flagrada pelo ‘EI Plus’, antes todos os jogadores deixarem o campo.

O ato está sendo investigado pela Uefa. Incialmente, a entidade marcou o recomeço da partida para às 18h. O PSG foi para o túnel dos vestiários que dá acesso ao gramado, mas o Istanbul Basaksehir se recusou a voltar ao campo do Parque dos Príncipes. A partida foi oficialmente suspensa minutos depois.