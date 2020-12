Treinador com mais jogos na história do Bragantino, Marcelo Veiga morre após contrair Covid-19

O mundo do futebol perdeu, nessa segunda-feira (14), mais uma figura após a contração de Covid-19. Isso porque, depois de ficar internado há quase um mês na Santa Casa de Bragança Paulista em razão do novo coronavírus, faleceu o técnico Marcelo Veiga.

Apesar de sua inegável ligação com o Bragantino em meio as suas sete passagens pelo Massa Bruta, Marcelo trabalhava no São Bernardo e acabou sendo um dos afetados pelo surto que houve dentro do elenco que ele trabalhava na disputa da Copa Paulista.

Aos 56 anos de idade, Marcelo Veiga atuou como atleta em clubes relevantes do cenário nacional como Santos, Santo André, Internacional e Goiás e, na trajetória como treinador, teve rodagem considerável por equipes, principalmente, do interior do estado de São Paulo.

E, em meio as passagens por Francana, São Caetano, Portuguesa, Guarani e Mogi Mirim bem como Ferroviário-CE, América-RN e Remo, foi no Braga que Veiga construiu a maior parte de sua trajetória e um título nacional: o Brasileirão da Série C em 2007.

Não à toa, em uma sentida nota de pesar, o Bragantino lamentou o falecimento do profissional exaltando os grandes feitos que ligam ambas histórias:

– O Red Bull Bragantino lamenta profundamente a morte do técnico Marcelo Veiga, nesta segunda-feira (14). Neste momento de luto e tristeza, o clube se solidariza aos familiares e amigos do treinador. Marcelo Veiga faz parte da história do Massa Bruta, tendo sido o técnico que mais vezes comandou a equipe, até hoje. Foram nada menos que 516 jogos em seis passagens pelo clube. Foi sob o comando dele que o time conquistou o Campeonato Brasileiro da série C, em 2007. Seu legado e importância são inegáveis para o clube, que presta sua homenagem desejando muita força aos amigos e familiares, e uma passagem de luz e paz ao treinador. Obrigado, Veiga!