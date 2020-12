Treino do São Paulo tem conversa de Diniz com zagueiros do elenco

O São Paulo realizou nesta quarta-feira seu último treino antes da partida atrasada contra o Goiás, fora de casa, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Vice-líder da competição, o time comandado por Fernando Diniz viaja a Goiânia com a expectativa de, enfim, assumir a ponta da tabela. Para isso, basta uma simples vitória sobre o rival que figura na última colocação.

Nesta quarta-feira, o técnico Fernando Diniz teve quase todos os atletas do elenco à disposição. Nomes como Toró, Paulinho Bóia e Igor Vinícius, que vinham sendo desfalques, vêm treinando normalmente e devem reforçar a equipe contra o Goiás, ficando como opções no banco de reservas.

Dono da melhor defesa do Brasileirão, ao lado do Grêmio, com apenas 20 gols sofridos em 21 partidas, o São Paulo tem como desafio voltar a sair de campo sem ser vazado. O time vem de três jogos consecutivos sofrendo gols, e o técnico Fernando Diniz teve uma conversa com os quatro zagueiros do elenco, Arboleda, Bruno Alves, Diego Costa e Léo (improvisado), para aprimorar o sistema defensivo.

Por causa das recentes oscilações de Diego Costa, Arboleda vem ganhando espaço no São Paulo e deve seguir como titular na zaga após o jovem revelado em Cotia ter cumprido suspensão na última rodada e ver seu concorrente fazer um gol contra o Bahia, além de atuar de maneira segura na defesa.

Desta forma, o São Paulo deve entrar em campo contra o Goiás com Tiago Volpi; Juanfran, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes; Brenner e Luciano.

Logo após a atividade, o elenco embarcou para Goiânia, local da partida adiada e válida pela primeira rodada do Brasileirão – à época o jogo foi adiado por causa de um surto de covid-19 no elenco do Goiás.