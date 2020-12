Orlando Rollo deu nota 8 para a sua gestão de transição no Santos. O vice-presidente teve três meses à frente do Peixe após o impeachment de José Carlos Peres.

Sem falsa modéstia, Rollo disse que faltou tempo para uma nota 10.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

“Quem sou eu para me dar 10? Se houvesse tempo de realizar ideias e tirar projetos do papel, nota poderia aumentar. “Para a nota 10 faltou tempo. Com mais tempo, poderíamos realizar o trabalho com base de projetos sonhados e idealizados. Não pude realizar projetos, tive que apagar incêndio e pagar contas. Foi bem difícil”, disse Orlando Rollo, em coletiva de imprensa nesta quarta-feira.

“Tivemos que fazer três anos em três meses. E dou a missão como cumprida”, completou.

A gestão termina nesta quinta-feira. Andrés Rueda assume a presidência do Santos a partir de sexta para três anos de mandato.