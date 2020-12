Três países da União Europeia adiantam-se e iniciam vacinação

Três países da União Europeia descumpriram o acordo firmado com seus aliados para iniciar a vacinação. As nações que o fizeram foram Hungria, Eslováquia e Alemanha. Assim, adiantaram-se em um dia.

Recentemente, o bloco havia anunciado que os membros do grupo começariam a vacinação no último dia 27. Então, o acordo era que todos começassem de forma simultânea, para demonstrar a igualdade. Porém, os três países iniciaram na véspera da data acertada.

Os outros países da União Europeia seguiram o dia combinado no acordo. Sendo que o imunizante em questão foi desenvolvido pelas empresas americana e alemã Pfizer e BioNTech.

Acordo entre os países

A Hungria diz ter recebido um lote de 4875 vacinas para aplicar em seus cidadãos. Segundo a Reuters, a primeira remessa deve ser aplicada em sua totalidade em trabalhadores da saúde.

Dessa forma, a primeira pessoa vacinada no país foi uma médica do Hospital Central. Ela é uma das profissionais da linha de frente no combate contra o coronavírus.

É importante destacar que a nação já registrou 315.362 casos da infecção. Além disso, 8.9 mil pessoas vieram a óbito por conta do vírus. Assim, os três países da União Europeia adiantaram-se para evitar maiores contaminações.

Mais de 6 mil pessoas ainda permanecem hospitalizadas em tratamento contra a Covid-19. Dessa forma, o sistema de saúde do país está com problemas por falta de leitos. Precisando reforçar-se o mais rápido para evitar mais mortes.

Na Alemanha, algumas cidades reclamam de problemas com a temperatura durante o transporte. Então, pode-se prejudicar as vacinas, fazendo com que não sejam boas.

Início da vacinação na União Europeia

A União Europeia iniciou a vacinação contra o novo coronavírus no dia 27. Sendo que registraram a formação de filas para a aplicação do imunizante. Então, os primeiros a receber as vacinas foram os médicos e profissionais de saúde que trabalham em hospitais.

O bloco tem parceria de produção de vacina com vários laboratórios, para atender a todos. Assim, são eles:

O recebimento dos imunizantes da Pfizer foi com atraso para alguns países. Assim, pelo menos oito membros não começaram a distribuição na data. Ou seja, a fizeram com menos pessoas do que havia sido previsto.

Três países da União Europeia começaram a vacinação

Os três países da União Europeia iniciaram a vacinação alegando dificuldades em seus sistemas de saúde. Por isso precisaram iniciar o processo o quanto antes para salvar o máximo de vidas. Já no Brasil, aguardamos um