Trippier é punido por aposta ilegal e desfalca Atlético de Madrid por 10 semanas

A Federação Inglesa de Futebol (FA) puniu o lateral-direito Kieran Trippier, do Atlético de Madrid, com 10 semanas de suspensão e uma multa de 70 mil libras (cerca de R$ 490 mil). A sanção, anunciada nesta quarta-feira, é decorrente de uma violação das normas de aposta por parte do jogador.

Em julho de 2019, Trippier apostou indiretamente em sua própria transferência do Tottenham para o Atlético de Madrid. A ação configura uma quebra das regras de aposta da Federação Inglesa de Futebol.

Em comunicado oficial, a FA afirmou que, das sete alegações feitas contra o atleta inglês, quatro foram comprovadas. Com isso, Trippier não poderá participar de qualquer atividade relacionada ao futebol até março.

Com a suspensão, o lateral-direito perderá, no mínimo, 13 partidas do clube espanhol, incluindo o jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, contra o Chelsea. O jogador, no entanto, ainda pode recorrer da decisão.