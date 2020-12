Trocado pelo luxo, Miguel faz apelo emocionante para Poderosa · .

Grande salvador de Poderosa (Day Mesquita) em Amor Sem Igual, Miguel (Rafael Sardão) fará um apelo emocionante à prostituta na novela inédita da Record. Depois de Angélica ter sido drogada em uma festa na mansão de Ramiro (Juan Alba), o agroboy pedirá que ela volte a morar com ele. A protagonista vive no luxo desde que ele descobriu que é herdeira do empresário.

Miguel conversará com a amada depois do escândalo em sua festa de aniversário. Angélica foi sabotada por Tobias (Thiago Martins) na comemoração e chamou a atenção de todos. Com o episódio vexatório, o antagonista queria que Ramiro pensasse que a filha recém-descoberta é uma péssima influência e a expulsasse da mansão.

Além de ter sido drogada, a protagonista do folhetim de Cristianne Fridman sofreu com algumas alucinações. No episódio de ontem, a ruiva sonhou que estava sendo perseguida por Tobias dentro da mansão e teve certeza de que o seu fim chegou. Aos gritos, ela acordou a todos na casa.

Day Mesquita em Amor Sem Igual

Nas cenas que irão ao ar nesta terça (1º), Fernanda (Barbara França) notará que a meia-irmã ainda está abalada e pedirá que o galã venha até a mansão para conversar com a Poderosa. Chegando lá, ele fará o apelo emocionante para amada: “Você não quer mesmo voltar para nossa casa? Volta!”, pedirá.

Miguel tem certeza de que a vida de luxo que Angélica tem desde que entrou na família Viana não a fará feliz. Porém, apesar de saber de suas boas intenções, a moça não saberá como responder ao pedido carinhoso.

Amor Sem Igual é a primeira novela a retomar os capítulos inéditos após a interrupção das gravações por conta da pandemia do coronavírus (Covid-19) em março deste ano.

