‘Tropa do Bruxo’: Ronaldinho investe no mundo da música e cria projeto

Após encerrar a carreira como jogador de futebol, Ronaldinho Gaúcho está entrando em um novo mundo: o da música. O ex-craque da Seleção Brasileira abriu uma gravadora e um estúdio, em Belo Horizonte. No último mês, Ronaldinho gravou o primeiro trap da “Tropa do Bruxo”. A música teve parceria do coletivo Recayd Mob e do rapper Djonga. A informação foi divulgada pelo site “UOL”.

O “Tropa do Bruxo”, que carrega um dos apelidos mais utilizados pelos torcedores para se referir a Ronaldinho, está no começo e com o site em desenvolvimento. Ainda assim, a página do Instagram já contém mais de 38 mil seguidores e algumas fotos.

