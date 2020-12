True Story: Kevin Hart e Wesley Snipes estarão em minissérie da Netflix

Os atores Kevin Hart e Wesley Snipes vão protagonizar True Story, a nova minissérie da Netflix, desenvolvida por Eric Newman, de Narcos: Mexico. A produção vai marcar a estreia de Kevin Hart em produções seriadas. O ator também vai atuar como produtor executivo dos oito episódios.

A trama de True Story é focada em Kid (Hart), um famoso comediante da Filadélfia que tem um encontro infeliz com seu irmão mais velho, Carlton (Snipes).

De acordo com as informações compartilhadas até o momento pela gigante do streaming, as consequências de uma noite tempestuosa, com esse irmão, vão ameaçar destruir tudo o que Kid construiu ao longo de sua carreira até aquele momento.

Eric Newman assina os roteiros e será o showrunner da produção, ao lado de Charles Murray. A Hartbeat Productions, de Kevin Hart, também vai co-produzir, com Mark Stein e Tiffany Brown atuando como supervisores do projeto.

Dois diretores se dividirão para comandar os episódios. Uma parte deles ficará a cargo de Stephen Williams, que também dirigiu Lost, e Hanelle Culpepper, envolvida em Star Trek: Discovery.

“Nunca estive tão animado com um projeto como esse em toda a minha carreira”, afirmou Hart, por meio de um comunicado oficial distribuído à imprensa internacional. “Sempre fui fã de Wesley Snipes e trabalhar com ele é impactante”, acrescentou. “Ninguém está preparado para o que vem por aí”, completou ele.

Eric Newman ainda acrescentou, no mesmo comunicado, que a carreira de Kevin Hart é definida por riscos criativos muito corajosos. “Estou absolutamente emocionado de trabalhar com esses dois. Wesley Snipes é um talento lendário e juntos eles formam um time dos sonhos”, contou, aproveitando para também agradecer à Netflix pelo apoio no projeto.

Portanto, vamos aguardar por todas as novidades relacionadas a True Story.