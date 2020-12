Tuchel revela que Neymar sofreu com COVID-19 e elogia brasileiro em goleada do PSG: ‘Extraordinário’

Depois da grande performance do atacante Neymar na goleada por 5 a 1 sobre o Istanbul Basaksehir, nesta quarta-feira, pela Champions, o técnico do Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, fez muitos elogios ao brasileiro.

O alemão também revelou que o camisa 10 sofreu muito com os efeitos causados pela COVID-19 em seu corpo, após testar positivo para o novo coronavírus no início de setembro.

“Ele ainda precisa de ritmo. Neymar passou por um período difícil depois das finais da Champions em Portugal (no final da temporada 2019/20). Ele deu tudo de si lá. Depois, ele teve COVID-19. Ele sofreu muito para se recuperar e retomar sua capacidade física”, afirmou.

“Agora, ele se sente melhor e recuperou seu ritmo. E, na partida de hoje, ele mostrou uma mistura de jogo simples, drible e chutes precisos. Seu desempenho foi extraordinário”, exaltou.

Tuchel também mostrou-se feliz com a solidariedade de Neymar, que, apesar de ser o cobrador de pênaltis oficial do PSG, deixou que o companheiro Kylian Mbappé cobrasse em seu lguar quando o placar apontava 2 a 0 para os franceses.

Neymar comemora após marcar para o PSG sobre o Istanbul Basaksehir EFE

Naquela altura do jogo, o brasileiro já havia marcado duas vezes e poderia alcançar o triplete ainda no 1º tempo. No entanto, permitiu ao colega cobrar da marca da cal.

“Foi um grande gesto. Ele ‘entregou’ a bola que poderia ter dado a ele o hat trick. Isso não é algo que acontece sempre na Liga dos Campeões”, observou.

“Neymar deu ao Kylian a chance de encerrar sua seca de gols. Ele pensou antes no seu companheiro de equipe do que em si mesmo, e isso só mostra o tamanho de seu coração, pois Neymar sabe como é importante para um centroavante fazer gols”, encerrou.

Na atual temporada, Neymar, de 28 anos, soma 9 gols em 11 partidas pelo PSG.

Já Mbappé, que tem apenas 21 anos, registra 12 tentos em 14 partidas pelo clube do Parque dos Príncipes.