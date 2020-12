Após a eliminação do Independiente Del Valle para o Nacional nas oitavas da Conmebol Libertadores, o Palmeiras aproveitou para dar uma “cutucada” na equipe equatoriana nas redes sociais.

A provocação foi em resposta do gracejo que havia sido feito pelo time equatoriano em 22 de outubro, quando o técnico Miguel Ángel Ramírez, que havia recebido proposta do Verdão, comunicou sua permanência no Del Valle.

O clube de Quito postou, então, um meme famoso envolvendo o jogador Gerard Piqué, do Barcelona, abrançando Ramírez e dizendo “se queda”, para informar que o treinador espanhol seguiria.

A resposta palestrina veio também em espanhol.

“En esta vida todo pasa, excepto los eliminados!”, ou, traduzindo para o português “Nesta vida tudo passa, exceto os eliminados!”.

Segundo mostrou a ESPN à época, Ramírez disse que toparia assumir o comando do Palmeiras, mas só em 2021, já que queria disputar o restante da Libertadores com o Del Valle.

En esta vida todo pasa, excepto los eliminados! 😎🐷#AvantiPalestra https://t.co/EHhsUs5pEU — SE Palmeiras (de 😷) (@Palmeiras) December 3, 2020

O Verdão, por sua vez, entendeu que não poderia esperar tanto tempo, e acabou desistindo de seguir negociações com o espanhol.

Com isso, o Alviverde foi à Europa e pagou a multa rescisória para tirar o português Abel Ferreira do PAOK, da Grécia.

O luso completou um mês de trabalho nesta quarta-feira, com 7 vitórias e 1 derrotas em 8 jogos, além das classificações na Copa do Brasil e na Libertadores.