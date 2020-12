Túlio Gadêlha descobre doença e revela estado de saúde de Fátima Bernardes · .

Namorado de Fátima Bernardes, Túlio Gadêlha descobriu que está com pneumonia. O deputado federal recebeu o diagnóstico da doença depois de fazer exames no hospital em que acompanhava a apresentadora do Encontro, que fez uma cirurgia para a retirada do câncer de útero no último domingo (6) e passa bem, de acordo com o político.

“Sou daqueles namorados grudentos que nem deixa a namorada ficar doente sozinha. Pois é. Antes de sairmos do hospital, fiz alguns exames para ver uma tosse e descobri, pasmem, uma pneumonia”, contou ele, que disse que Fátima já recebeu alta.

“O que importa é que ela está bem. Está em casa, andando, sorrindo, cuidando da saúde, cuidando de mim, e eu cuidando dela”, finalizou Túlio Gadêlha.

Em 2 de dezembro, Fátima Bernardes revelou que estava com câncer de útero em estágio inicial e se afastaria da Globo para uma cirurgia. Patricia Poeta assumiu o Encontro. Desde então, o matinal tem mostrado mensagens de colegas e artistas para a titular.

