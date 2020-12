Túlio Lustosa fala sobre possível rebaixamento do Botafogo

O Botafogo está na lanterna do Campeonato Brasileiro e precisa reagir para fugir do rebaixamento. Para isso, os alvinegros buscam uma mudança de postura em campo.

A possibilidade de rebaixamento já é admitida no clube. Tanto que o gerente de futebol Túlio Lustosa falou o quanto será ruim para os alvinegros a ida para a Série B.

“É uma catástrofe para qualquer clube cair para a Série B, um prejuízo enorme, maior ainda pelas dívidas do Botafogo. Temos que passar essa responsabilidade aos atletas, para que estejam cientes do futuro do clube, tem possibilidade de uma transformação que vai mudar a vida do Botafogo, depende do desempenho nesse Campeonato Brasileiro”, disse.

Dia de homenagem para o professor Renê Weber e treino importante para o jogo com o Coritiba! #VamosBOTAFOGO ⭐️🔥 📸 Vitor Silva / BFR pic.twitter.com/AfzcEE2G6C — Botafogo F.R. (@Botafogo) December 16, 2020

No entanto, Túlio Lustosa afirmou que ainda acredita em uma reação da equipe carioca.

“Temos que provar que não merecemos cair nessas últimas 13 rodadas. Nos últimos jogos o desempenho foi de um clube rebaixado. Mas no primeiro turno quase inteiro o desempenho foi muito bom, jogando de igual para igual contra os primeiros colocados. Mas vamos precisar provar nesses últimos 13 jogos”, declarou.

O Botafogo terá a chance de reagir neste sábado, quando encara o Coritiba, no Couto Pereira.