TV LG UHD 50UN8000: uma 4K inteligente por menos de R$ 2.400

No final de 2020, a LG lançou suas novas TVs UHD ThinqAI 4K com telas de até 86 polegadas. Com preço de lançamento sugerido de R$ 2.350, testamos uma unidade de 50 polegadas e trouxemos os principais destaques do modelo de entrada da marca, a LG UHD 50UN8000.

Design e conexões

Com uma acabamento de metal, a LG UHD 2020 não traz o refinamento dos modelos intermediários e premium da marca, oferecendo bordas um pouco mais grossas. No entanto, ela permanece com um design bonito e discreto.

A base de apoio exige um móvel relativamente grande para a montagem, uma vez que eles ficam separados em cada ponta do aparelho, mas isso também tem seu ponto positivo, já que a TV não fica “bamba”.

O modelo de 50 polegadas pesa 12,1 quilos e a base soma apenas 200 gramas ao conjunto e, por este motivo, precisa ficar posicionada nas laterais do aparelho para oferecer mais segurança.

Detalhe do pé de apoio da TV LG UHD 50UN8000 (Foto: Matheus Menucci/TecMundo)

As conexões na parte traseira incluem 2 entradas USB, 4 entradas HDMI 2.0, entrada RF para antena e saída digital óptica. Um ponto negativo é que, diferente da Samsung Crystal UHD, por exemplo, ela não possui uma canaleta ou outro esquema que permita organizar os cabos na traseira do aparelho. Nada de HDMI 2.1 por aqui também, mas isso é comum em TVs mais básicas.

Sistema operacional e controle remoto

A LG optou por manter o mesmo sistema operacional de modelos mais avançados, o WebOS 5.0. Ele traz os principais serviços de streaming pré-instalados e ainda mais opções para download na loja virtual. Quem quiser espelhar conteúdos do smartphone pode usar o Apple AirPlay ou o Miracast.

Também é possível realizar ações via comando de voz usando a Alexa, Google Assistente ou a Siri, via Apple HomeKit. A plataforma proprietário LG ThinQ AI também permite encontrar canais, buscar vídeos na internet ou ver a previsão do tempo via comandos de voz.

O controle remoto Smart Magic também é o mesmo encontrado em modelos mais caros da LG, como as NanoCell e OLED. Ele possui microfone integrado, acesso rápido para apps e funções favoritas, scroll para navegação e botões dedicados à Netflix e Amazon Prime Video.

Controle remoto Smart Magic (Foto: Matheus Menucci/TecMundo)

Qualidade de imagem e som

A LG 50UN80 tem um painel LCD LED com frequência nativa de 60Hz – como já era de se esperar para um modelo de entrada – e suporte para HDR10 – o que é um ponto muito positivo. Como era de se esperar para um modelo de entrada, ela não tem imagens super vivas e contrastadas como os modelos mais caros, mas também não deixa a desejar para a sua faixa de preço. Só que a LG tem alguns modelos 4K mais baratos que esse, fica a dica.

O processador alpha 7 de terceira geração ajuda a otimizar a imagem original, removendo um pouco do ruído e dando mais nitidez. Além disso, a profundidade do preto é até interessante por aqui, mas quem se destaca mesmo é o brilho alto. O resultado final são imagens equilibradas e com mais brilho do que a Crystal UHD da Samsung, por exemplo.

Imagem da TV LG UHD 50UN8000 (Foto: Matheus Menucci/TecMundo)

No quesito áudio, temos dois canais com 20W de potência e a presença do AI Sound, que analisa as fontes de áudio e otimiza o som de acordo com o tipo de conteúdo. O som da TV é alto, nítido, mas deixa a desejar nos graves para mais emoção na hora de um filminho.

Vale a pena?

A LG UHD 4K 50UN8000 é um modelo de entrada, focada no consumidor que não quer desembolsar rios de dinheiro, mas não abre mão de poder assistir conteúdos 4K e ter uma qualidade de imagem decente.

A LG entrega tudo isso em um pacote com design menos refinado do que o visto em categorias superiores – como a NanoCell – qualidade de som equilibrada e recursos de inteligência artificial que aprimoram áudio e imagem.

O processamento também é um ponto muito positivo, assim como o sistema operacional e o controle remoto.

Conexões LG UHD 50UN8000 (Foto: Matheus Menucci/TecMundo)