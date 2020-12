Ubisoft distribui itens de Hyper Scape de graça por 24 horas

A Ubisoft está oferecendo jogos e itens gratuitos durante esta semana e liberou mais brindes para seu público. A companhia começou a distribuir na sexta-feira (18) um pacote de cosméticos para o game Hyper Scape, o battle royale gratuito da companhia.

Chamado de “Presente de Surfe na Neve da Nahari”, o pack de itens gratuitos inclui uma pistola e um jet ski para serem utilizados no game. O conteúdo para Hyper Scape está disponível até amanhã (19), às 10h no horário de Brasília.

O pacote de itens está disponível até 19 de dezembroFonte: Ubisoft

O resgate do pacote pode ser feito por meio deste site ou no aplicativo Ubisoft Connect para PC e smartphones. Enquanto os jogos grátis que apareceram até agora funcionam apenas no computador, os itens cosméticos estão disponíveis para todas as plataformas.

Apesar de a Ubisoft ter anunciado que os brindes terminariam hoje (18), a página de resgate dos itens de Hyper Scape aponta que mais conteúdos gratuitos chegarão durante o fim de semana. Ou seja, pode ser que a companhia distribua um game gratuito a partir da manhã deste sábado (19).

A promoção de fim de ano da Ubisoft começou em 14 de dezembro e já trouxe Starlink: Battle for Atlas e Trials Rising de graça no PC. Além disso, a companhia distribuiu itens de Assassin’s Creed Valhalla e Watch Dogs Legion sem custos durante a semana.