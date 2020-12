UECE: 1ª fase do Vestibular 2020/2 ocorrerá no domingo (6)

A Universidade Estadual do Ceará (UECE) divulgou ontem, quinta-feira (3), o cartão com os locais de prova da 1ª fase do Vestibular 2020 do segundo semestre. De acordo com o edital, as provas serão aplicadas neste domingo, dia 6 de dezembro. Ao todo, a UECE deve receber 11.940 candidatos para realizar o exame.

Para consultar os locais de prova, os candidatos devem acessar a página do participante no site da universidade. Clique aqui para acessar. As cidades nas quais haverá aplicação das provas serão:

Fortaleza;

Crateús;

Limoeiro do Norte;

Itapipoca;

Iguatu;

Quixadá;

Mombaça.

Ainda de acordo com o edital, as provas terão início às 9h e encerrarão às 13h. Além disso, o uso de máscaras é de caráter obrigatório em decorrência da pandemia da covid-19. Desse modo, os candidatos terão que usar máscaras que protejam boca e nariz durante a permanência nos locais de prova. A UECE pede ainda que os candidatos se apresentem nos locais de prova 60 minutos antes do horário de início.

As provas da 1ª fase do Vestibular 2020/2 contarão com questões sobre Língua Portuguesa, Língua Estrangeira, Geografia, História, Matemática, Física, Química, Biologia, Educação Física, Sociologia e Filosofia. Já a segunda fase contará com questões de conhecimento específico e uma redação.

Conforme a UECE, o resultado da 1ª etapa deve ser divulgado no dia 16 de dezembro. Desse modo, os classificados poderão realizar as provas da 2ª etapa nos dias 20 e 21 de dezembro. No entanto, não há previsão para a divulgação do resultado final. Clique aqui para conferir mais informações sobre o Vestibular 2020/2 da UECE.

