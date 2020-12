Uefa anuncia “investigação aprofundada” para analisar caso de racismo no jogo do PSG

A Uefa declarou que vai “conduzir uma investigação aprofundada” para averiguar o caso de racismo ocorrido na partida entre Paris Saint-Germain e Istambul Basaksehir, pela Liga dos Campeões. A partida foi suspensa após o 4º árbitro, Sebastien Coltescu, ter dirigido uma ofensa racista a Pierre Webó, membro da comissão técnica do time turco.

“A Uefa está ciente do incidente ocorrido durante o jogo desta noite da Liga dos Campeões entre Paris Saint-Germain e o Istanbul Basaksehir e vai conduzir uma investigação aprofundada. O racismo e a discriminação em todas as suas formas não têm lugar no futebol”, escreveu a federação.

UEFA is aware of an incident during tonight’s Champions League match between Paris Saint-Germain and Istanbul Basaksehir and will be conducting a thorough investigation.

Racism, and discrimination in all its forms, has no place within football.

#NoToRacism

