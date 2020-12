UENP: Está aberto período para solicitar isenção da taxa do Vestibular 2021

A Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) está com o período para solicitação de isenção da taxa referente à inscrição no Vestibular 2021 aberto. De acordo com o edital, os candidatos provenientes de famílias de baixa renda e que estejam com registro atualizado no Cadastro Único, para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), podem solicitar a liberação do pagamento da taxa.

Assim, os candidatos têm até o dia 17 de janeiro de 2021 para enviar o pedido. Ainda de acordo com o edital, a solicitação deve ser feita exclusivamente via internet, por meio do portal do candidato. Para isso, é preciso efetivar a inscrição no site do vestibular.

Após realizar a inscrição e acessar o portal, o candidato deve anexar os seguintes documentos: Comprovante do CadÚnico, com data de atualização cadastral posterior a 10 de dezembro de 2018, RG e CPF. O portal aceita apenas arquivos em formato PDF.

Assim, após o fim do prazo, a Comissão de Processo Seletivo de Vestibular (CPSV) irá avaliar a veracidade dos documentos enviados pelos candidatos. Desse modo, os resultados das solicitações serão divulgados no dia 12 de fevereiro de 2021. Os candidatos que tiverem a solicitação deferida não precisarão pagar a taxa. Já aqueles que não receberem o benefício da isenção deverão imprimir o boleto para pagar a taxa no valor integral (R$140,00), na rede bancária autorizada, até o dia 11 de março de 2021.

É possível ainda entrar com recurso contra a decisão da CPSV. Os candidatos terão entre os dias 18 e 19 de fevereiro de 2021 para recorrer da decisão.

Datas do Vestibular 2021

As provas do Vestibular 2021 da UENP estão previstas para ocorrer no dia 18 de abril de 2021. Segundo a universidade, a aplicação das provas será feita com todos os cuidados necessários por conta da pandemia da covid-19. Desse modo, a aplicação irá seguir os protocolos internos de biossegurança da UENP vigentes na época de realização da prova.

De acordo com o edital, a previsão de divulgação do resultado final da seleção é 21 de maio de 2021.

