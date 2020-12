UFRN abre período de inscrição do Processo Seletivo EAD 2020-2021

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) abre nesta segunda-feira (14) o período de inscrição para o Processo Seletivo EAD 2020-2021. Ao todo, de acordo com o edital da seletiva, a UFRN está ofertando 700 vagas nos cursos de licenciatura a distância, ministrado em seus campi.

Ainda de acordo com o edital, as inscrições devem ser feitas exclusivamente por meio da internet, no site da universidade, a partir das 8h de 14 de dezembro de 2020. O prazo se encerra em 11 de janeiro de 2021, às 23h59min. Para efetivar a inscrição, os candidatos devem ainda pagar uma taxa no valor de R$ 30,00 até o dia 12 de janeiro. Clique aqui para se inscrever.

Os candidatos oriundos de famílias de baixa renda podem solicitar a isenção do pagamento da taxa de inscrição. Nesse sentido, os interessados na isenção devem fazer o pedido a partir de hoje. O prazo para o pedido se encerra no dia 3 de janeiro de 2021. O resultado deve ficar disponível no dia 5 do mesmo mês.

A partir do dia 15 de janeiro, os candidatos devidamente inscritos poderão acessar o site da Comperve para consultar a validação de sua inscrição. Além disso, a seleção não contará com a aplicação de provas próprias, mas será a partir das notas obtidas pelos candidatos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Desse modo, irão valer as notas dos edições do Enem dos anos de 2017, 2018 e 2019.

De acordo com o edital, o resultado final da seletiva será publicado no dia 2 de fevereiro de 2021. Clique aqui para conferir mais detalhes no edital do Processo Seletivo EAD 2020-2021.

