UFU abre período de inscrição para Processo Seletivo Estes 2021

Estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo 2021 da Escola Técnica de Saúde (Estes) da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). O período de inscrição de encerra às 23h59 do dia 21 de dezembro de 2020. De acordo com o edital do Estes 2021, as vagas oferecidas são para os cursos técnicos de nível médio, no Eixo Tecnológico Ambiente, Saúde e Segurança, e o ingresso dos alunos é para 2021.

Ainda conforme edital, as inscrições devem ser feitas exclusivamente on-line, por meio do site da UFU no CPF (Cadastro de Pessoa Física) do candidato. Clique aqui para acessar. Além disso, os interessados devem pagar uma taxa de inscrição no valor de R$ 45,00 até o dia 22 de dezembro.

No entanto, os candidatos com baixa renda familiar que possuírem inscrição no Cadúnico (Cadastro Único para Programas Sociais) podem solicitar isenção do pagamento. O período para a solicitação é de 7 a 14 de dezembro de 2020 e esta deve ser feita no ato da inscrição.

Vagas e provas do Estes 2021

Ao todo, são 195 vagas para os cursos de Técnico em Enfermagem, Técnico em Análises Clínicas, Técnico em Saúde Bucal, Técnico em Prótese Dentária, Técnico em Controle Ambiental e Técnico em Segurança do Trabalho.

As provas do Estes 2021 terão apenas um dia de aplicação, 7 de fevereiro de 2021. A prova contará com a escrita de uma redação e 40 questões de múltipla escolha sobre as disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências Humanas e Ciências da Natureza. De acordo com o edital, os gabaritos definitivos ficarão disponíveis no dia 22 de fevereiro de 2021. Além disso, o resultado final será divulgado no dia 16 de março de 2021.

Em decorrência da pandemia da covid-19, o uso de máscara será de caráter obrigatório para todos os candidatos e a universidade deve seguir as recomendações do Comitê Municipal de Enfrentamento à Covid-19 em Uberlândia e do Comitê UFU de Monitoramento à Covid-19.

