‘Última coisa que pensamos é dinheiro’

O Santos está na semifinal da Conmebol Libertadoresdepois de oito anos. Nesta quarta-feira (16), o time comandado por Cuca eliminou o Grêmio com uma sonora goleada por 4 a 1 na Vila Belmiro.

Em entrevista coletiva, o treinador santista celebrou a fase de sua equipe e exaltou o foco de seu elenco e recuperação em meio aos problemas vividos ao longo da temporada.

“Devíamos perguntar ao torcedor do Santos a alegria. Tanta dificuldade, pai do céu. Jogador com COVID, que na hora H não pode jogar. E a gente vai criando opções. Não dormimos para pensar no Pituca, Pará, Jobson, Soteldo fora”, disse.

“A gente se pergunta e meninos aparecem. Passamos para eles a confiança e dão resultado desse. Fico muito feliz. Não sei se vamos para a final, mas estou muito orgulhoso. Última coisa que pensamos no Santos é dinheiro, até porque está curto. Mas temos alegria para trabalhar”, completou.

Cuca também lembrou da derrota sofrida no último domingo (13), contra o Flamengo, no Campeonato Brasileiro, por ter exposto os jogadores mais jovens para poupar a equipe para a Libertadores.



“O que me dói muito é expor como expus a meninada no domingo. Para mim, não faz mal tomar quatro no Rio, me arriscar tomar seis ou oito. Mas eu tinha que dar, para os jogadores, o ideal para o jogo de hoje, que é essa intensidade”, afirmou.

“Então, eu pus quatro caras cascudos para jogar com o Flamengo super motivado, semana inteira treinando. É muito difícil jogar com o Flamengo. Não jogamos mal, mas tomamos quatro. Esse jogo não foi ganho hoje. A derrota para o Flamengo foi trabalhada com o resultado hoje”, finalizou.

O Santos disputará a semifinal da Conmebol Libertadores na primeira semana de janeiro de 2021 e aguarda a definição do duelo entre Boca Juniors e Racing, que ocorrerá no próximo dia 23, para saber seu adversário.