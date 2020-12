Último dia para você sacar o seu FGTS de R$ 1.045; prazo termina nesta quinta, 31

Chegou o dia final. A Caixa Econômica Federal vai aceitar até esta quinta-feira, 31 de dezembro, último dia do ano, o saque emergencial do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), no valor de até R$1.045.

Um montante de quase R$ 8 bilhões já foram creditados nas contas poupanças sociais digitais e não foram movimentados vão retornar ao FGTS com os valores devidamente corrigidos. O trabalhador que não conseguiu sacar a tempo e que ainda deseja o retirar o dinheiro, devem solicitar o saque por meio do aplicativo FGTS.

Quem solicitar terá o saldo transferido novamente para a conta digital do trabalhador, a mesma que foi aberta automaticamente pela Caixa para todos os beneficiários. O valor vai ficar disponível para movimentação por meio do aplicativo Caixa Tem.

O valor total a ser liberado do FGTS ficará liberado para transações eletrônicas, saque em espécie ou transferência, sem custo, para outras contas. O valor continuará sendo de até R$1.045, independentemente da soma dos saldos de todas as contas ativas ou inativas com saldo no FGTS.

Eu ainda não recebi o saque do FGTS de até R$1.045. O que fazer?

Se o trabalhador ainda não efetuou o saque emergencial do FGTS, será necessário atualizar os dados cadastrais. Para tanto, os trabalhadores que ainda não receberam devem acessar o aplicativo FGTS, complementar os dados cadastrais e solicitar o saque dos valores, que serão creditados na conta poupança social digital. O valor e a data do crédito serão informados em seguida.

Canais da Caixa

A Caixa liberou pelo menos quatro canais de atendimento para o Saque Emergencial do FGTS de até R$1.045

App FGTS

Site fgts.caixa.gov.br

Central de Atendimento Telefônico Caixa 111, opção 2

Internet Banking CAIXA

Como fazer a consulta aos valores

Pelo site fgts.caixa.gov.br