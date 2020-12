Último dia! Petrobras recebe até hoje inscrições de edital com 236 novas vagas para jovens aprendizes

Grande chance! A Petrobras recebe até esta quarta-feira, 16 de dezembro, as inscrições para 236 vagas de jovens aprendizes pelo país. O programa oferece cursos profissionalizantes nas áreas de logística, mecânica, eletromecânica, eletrotécnica, tecnologia da informação e comunicação, segurança do trabalho e assistente administrativo.

Podem se inscrever jovens entre 14 anos e 22 anos, que estejam cursando ou tenham concluído o ensino fundamental ou médio. Ainda, para participar do processo seletivo, o participante precisa ser cadastrado no Cadastro Único do governo federal.

De acordo com o edital, há também vagas reservadas para pessoas com deficiência, sem limite de idade e adolescentes egressos do trabalho infantil.

O registro do contrato especial de aprendizagem na Carteira de Trabalho e Previdência Social dos selecionados será realizado pela Petrobras e terão direito a salário-mínimo nacional (R$ 1.045), 13º salário, férias, vale-transporte e plano de previdência complementar opcional. O programa terá duração de 18 meses.

Os selecionados receberão aulas de capacitação no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e desenvolverão atividades de prática profissional, cumprindo jornada de trabalho de 4 horas diárias, de segunda a sexta-feira.

As oportunidades estão distribuídas pelos municípios de Pilar (AL), São Miguel (AL), Manaus (AM), Salvador (BA), Fortaleza (CE), Brasília (DF), Juiz de Fora (MG), Ipojuca (PE), Mossoró (RN), Natal (RN), Paulínia (SP), Santos (SP), Aracaju (SE), Japaratuba (SE) e Laranjeiras (SE).

Inscrição

As inscrições devem ser realizadas através do site de recrutamento até o dia 16 de dezembro.