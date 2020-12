Um Príncipe em Nova York 2: Amazon Prime Video divulga trailer da sequência

O Amazon Prime Video divulgou hoje (22) o primeiro trailer de Um Príncipe em Nova York 2 (Coming 2 America), que conta com o retorno das estrelas principais do filme original Eddie Murphy e Arsenio Hall, para interpretar Akeem e seu fiel escudeiro Semmi, respectivamente.

(Fonte: Amazon/Reprodução)Fonte: Deadline

A nova produção traz Akeem (Murphy) como o herdeiro do trono de Zamunda, o rico e poderoso país africano. Para assumir o trono e se tornar o novo Rei, Akeem deve embarcar novamente em uma aventura pelos Estados Unidos com o objetivo de encontrar seu filho desconhecido, Lavelle (Jermaine Fowler), que vive no Queens, em Nova York.

James Earl Jones (Rei Jaffe Joffer), Shari Headley (Shari) Jon Amos (Cleo McDowell) e Louie Anderson (Maurice) também retornam aos seus papeis nesta sequência. Jermaine Fowler, Wesley Snipes, Leslie Jones, Tracy Morgan, Bella Murphy, Rotimi, KiKi Layne, Nomzamo Mbatha e Teyana Taylor completam o elenco de Um Príncipe em Nova York 2.

Confira o trailer:

A sequência é dirigida por Craig Brewer (Empire e Meu Nome É Dolemite) e foi originalmente produzida para ser distribuída pela Paramount Pictures no cinema mundial. Porém, devido à pandemia de Covid-19, a Paramount vendeu seus direitos de distribuição para o Amazon Prime Video por US$ 125 milhões.

Um Príncipe em Nova York 2 está programado para chegar à plataforma de streaming da Amazon em 5 de março de 2021.