Um Príncipe em Nova York 2: veja pôster do filme com Eddie Murphy

Recentemente, o Amazon Prime Video lançou o pôster oficial do filme Um Príncipe em Nova York 2 (Coming 2 America, no original), estrelado por Eddie Murphy. A produção é dirigida por Craig Brewer, que repete a parceria com o ator, depois do lançamento de Meu Nome é Dolemite, na Netflix, em 2019.

A nova sequência tem nomes como o de Arsenio Hall, Garcelle Beauvais, James Earl Jones, John Amos, Shari Headley, Louis Anderson e Vanessa Bell Calloway em seu elenco. O primeiro filme da franquia, Um Príncipe em Nova York, foi lançado em 1988.

Quem assistir a este lançamento vai encontrar o Rei Akeem (interpretado por Murphy), da fictícia nação africana Zamunda, de volta à cidade de Nova York depois de mais de 30 anos. A jornada se inicia quando ele sai em busca de conhecer um filho que ele nunca soube da existência.

Confira o pôster oficial:

(Reprodução)Fonte: Amazon Studios

Vale lembrar que, recentemente, também foram divulgadas novas imagens relacionadas ao filme nas quais é possível ver um pouco mais sobre cada um dos personagens e também sugerir algumas situações inusitadas que deverão preencher o roteiro do projeto.

O primeiro teaser da sequência deverá ser lançado até o final deste ano pelo Amazon Prime Video, com um trailer completo chegando logo em seguida. Inicialmente, a produção estava programada para ser lançada ainda em 2020 no streaming, no entanto, por diversos motivos, a data teve de ser adiada.

Quem quiser conferir Um Príncipe em Nova York 2 deverá esperar até 5 de março de 2021, quando o filme ficará disponível pelo streaming.