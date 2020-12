Uma semana após morte de Nicette Bruno, Beth Goulart chora em desabafo · .

Uma semana após a morte de Nicette Bruno (1933-2020), Beth Goulart chorou em um desabafo sobre a ausência da mãe. Neste domingo (27), a atriz lamentou a partida da matriarca e comentou sobre os últimos dias sem a presença física da veterana.

“Uma semana sem minha mãe. Uma semana sem a sua presença física, sem seu sorriso, seu ensinamento, sem poder segurar sua mão, olhar seus olhos. Aos pouquinhos temos que acostumar com sua ausência física. Vamos encontrar outra forma de comunicação, através da nossa mente, nosso coração, diretamente com o seu espírito”, afirmou Beth no Instagram.

“Uma forma de oração. Cada vez que pensarmos na senhora estaremos nos conectando com sua vibração de luz, essência. Estaremos agradecendo por todos os ensinamentos, o privilégio de termos convivido com a senhora por todos esses anos, aprendido um dos grandes ensinamentos que a senhora nos deu: a felicidade nas pequenas coisas”, prosseguiu a atriz.

A intérprete de Mirian na novela Jesus (2018), atualmente em reprise na Record, relembrou alguns momentos com a mãe: “É nas coisas simples que a gente encontra felicidade. A senhora ficava tão feliz quando estávamos juntos, recebíamos seu carinho, a senhora fazia uma comidinha pra gente, todos em volta da mesa, era uma grande felicidade”.

“Quando nos dava um presente, ficava orgulhosa quando fazíamos alguma coisa que a senhora gostava, recebíamos seu aplauso, seu incentivo. Quando orávamos juntos, minha mãe. A senhora me ensinou essa fé tão forte, tão poderosa. Quando fazíamos algum gesto de caridade, isso aprendi com a senhora”, pontuou Beth

“Um aprendizado que vai nortear minha vida e além da minha vida aqui na Terra porque são ensinamentos espirituais, ensinamentos básicos do nosso valor, ética, moral. Sermos pessoas de bem, do bem e para o bem, com amor e pelo amor. Um dos grandes ensinamentos que a senhora nos deu. Então hoje, minha mãe, mais do que tudo, receba nosso amor, nossa gratidão por tudo isso que a senhora nos ensinou”, comentou a atriz.

“A senhora nos ensinou a ser felizes com a simplicidade, com simplesmente sermos quem somos. Te amo, minha mãe, agora e sempre. Te amo. Receba meu amor e gratidão, te amo”, concluiu emocionada.

