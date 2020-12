Umtiti volta a ser relacionado no Barcelona após seis meses

O Barcelona enfrenta a Juventus na Liga dos Campeões nesta terça-feira com uma novidade na lista de relacionados. O zagueiro Umtiti vai estar à disposição do técnico Ronald Koeman após seis meses.

Apesar de estar recuperado da lesão no joelho esquerdo, o atleta está sem ritmo de jogo e não deve ser titular tão cedo. No momento, a zaga tem sido formada por Lenglet e Óscar Mingueza, além de Araújo, que também briga por posição.

O duelo com a Velha Senhora é o último compromisso da fase de grupos da Liga dos Campeões. Ambas as equipes estão classificadas, mas a partida serve para definir o primeiro colocado do Grupo G.