Unesp divulga a concorrência do Vestibular 2021

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) divulgou nesta quarta-feira, dia 9 de dezembro, a concorrência do Vestibular 2021. De acordo com o edital do processo seletivo, ao todo, a oferta é de 7.360 vagas em diversos cursos de graduação, com ingresso de estudantes no próximo ano. A concorrência, no entanto, não surpreende, e traz os mesmos cursos que a última seletiva nos três mais concorridos.

Conforme a Vunesp, os cursos mais concorridos do processo seletivo são Medicina, em Botucatu, com 310,7 candidatos por vaga; Psicologia, em Bauru, com 49,8 concorrentes pela vaga; Direito (matutino), em Franca, com 43,8 candidatos concorrendo a cada vaga. Em seguida, vem o curso de Ciências Biomédicas de Botucatu (32,7) e Medicina Veterinária também de Botucatu (30,9). Clique aqui para conferir a lista completa com a relação de candidatos por vaga.

Datas e mais informações sobre o Vestibular 2021

A Unesp deve receber 80.474 candidatos para a aplicação das provas do Vestibular 2021, que conta com duas fases. A primeira fase será aplicada nos dias 30 e 31 de janeiro de 2021. De acordo com a Unesp, a aplicação ocorrerá em dois dias para evitar aglomerações, medida para conter o avanço da covid-19. Assim, no dia 30 de janeiro, farão a prova os candidatos aos cursos da Área de Biológicas, enquanto os candidatos aos cursos de Exatas e de Humanidades farão a prova no dia 31 de janeiro.

Já as provas da segunda fase devem acontecer apenas no dia 28 de fevereiro. Os locais de prova da primeira fase ficarão disponíveis no dia 18 de dezembro, enquanto a divulgação dos locais de realização da segunda fase só sairá em 17 de fevereiro de 2021.

De acordo com a Unesp, o resultado final ficará disponível no dia 19 de março de 2021. Clique aqui para conferir mais detalhes no edital do Vestibular 2021 da Unesp.

Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia 5 livros para conhecer a trajetória de Clarice Lispector e suas obras.