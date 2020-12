Unifesp abre matrículas para o Programa de Ingresso de Refugiados, Apátridas e Portadores de Visto Humanitário

A Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) abriu o período de inscrições do Programa de Ingresso de Refugiados, Apátridas e Portadores de Visto Humanitário, cujo ingresso de alunos é em 2021. Assim, o período de inscrição para o programa que oferta vagas em diversos cursos de graduação já está aberto e se encerra às 23h59 do dia 7 de fevereiro de 2021.

De acordo com edital, os interessados devem realizar a inscrição por meio de endereço eletrônico. Clique aqui para acessar.

Provas e datas da seleção da Unifesp

A aplicação das provas referentes ao processo seletivo está marcada para o dia 9 de março de 2021. Além disso, a aplicação será feita exclusivamente na cidade de São Paulo. Os candidatos disporão de quatro horas para responder a prova, cujo início está previsto para às 14h, com término às 18h. O exame será composto por 25 questões de múltipla escolha.

Assim, os conteúdos abarcarão as seguintes áreas do conhecimento:

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (Língua Portuguesa – 7 questões);

Matemática e suas Tecnologias (Matemática – 6 questões);

Ciências Humanas e suas Tecnologias (Geografia, História, Sociologia e Filosofia – 6 questões);

Ciências da Natureza e suas Tecnologias (Biologia, Química, Física – 6 questões).

De acordo com a Unifesp, o local de aplicação das provas deve ser divulgado a partir das 16h do dia 19 de fevereiro no site da universidade. Além disso, o gabarito da prova objetiva deve sair em até 72 horas após a aplicação das provas, também no portal da Unifesp. Acesse aqui o site.

Ainda conforme o edital do Programa de Ingresso de Refugiados, Apátridas e Portadores de Visto Humanitário, o resultado da seletiva ficará disponível no dia 24 de março, a partir das 16h.

