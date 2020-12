Union Berlin vence o Borussia Dortmund, mantém fase boa e entra na zona de classificação da Europa League

Depois de empatar por 1 a 1 com o Bayern de Munique há duas rodadas, o Union Berlin conseguiu outro resultado gigante na Bundesliga. Jogando em casa, o time da capital alemã derrotou o Borussia Dortmund, por 2 a 1.

E o resultado marca uma sequência bastante positiva para o Union Berlin na temporada. O clube está invicto há três partidas. A última derrota foi no clássico de Berlin, contra o Hertha Berlin, por 2 a 1.

Já do outro lado, segue a sequência negativa. Depois de demitir o técnico Lucien Favre, o Dortmund venceu o Werder Bremen, mas voltou a perder uma partida no Campeonato Alemão.

Nas últimas sete partidas, foram três derrotas, dois empates e duas vitóiras.

A partida foi marcada pelos gols que saíram na segunda etapa. Aos 12 minutos, Awoniyi marcou de cabeça após cruzamento de Promel.

No entanto, os donos da casa não tiveram muito tempo para comemorar. Aos 15, Moukoko recebeu passe de Raphael Guerreiro e, de perna esquerda, finalizou no ângulo.

Jogadores do Union Berlin comemorando gol marcado contra o Borussia Dortmund pela Bundesliga Getty Images

O gol da vitória do Union Berlin veio aos 33 minutos. Após cobrança de escanteio de Teuchert, Fredrich marcou de cabeça

Com a vitória, o Union Berlin subiu para a 5ª colocação na Bundesliga, com 21 pontos. Já o Borussia Dortmund está em 4º, com 22

Confira os jogos da 13ª rodada da Bundesliga

Sábado

RB Leipzig x Colônia – 11h30

Borussia M’Gladbach x Hoffenheim – 11h30

Schalke 04 x Arminia Bielefeld – 11h30

Mainz x Werder Bremen – 11h30

Augsburg x Eintracht Frankfurt – 11h30

Bayer Leverkusen x Bayern de Munique – 14h30

Domingo

Freiburg x Hertha Berlin – 11h30

Wolfsburg x Stuttgart – 14h

*Horários de Brasília