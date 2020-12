United e City fazem clássico ‘morno’ e empatam sem gols em Old Trafford

Mesmo pressionados por suas campanhas irregulares na Premier League, Manchester United e Manchester City fizeram um dérbi abaixo do esperado neste sábado (12). Em partida no Old Trafford, os rivais ficaram no empate sem gols, em partida quase sem chances claras de bola nas redes.

Com o empate frustrante, as equipes mantêm as suas posições na classificação. Com 20 pontos, o United é o sétimo colocado, uma posição à frente do City, que tem 19 pontos.

Os dois times podem ser ultrapassados por até quatro outras equipes que ainda jogam neste fim de semana.

O jogo

O primeiro lance mais claro de gol aconteceu apenas após 24 minutos de jogo. Após achar espaço entre os zagueiros, Gabriel Jesus se deslocou para receber ótimo passe de Mahrez. Pressionado, o brasileiro tentou o arremate de primeira, mas mandou por cima do gol de David de Gea.

Dois minutos depois, Stones teve chance de complementar para o gol um cruzamento na área após cobrança de falta de De Bruyne. O zagueiro, no entanto, não alcançou a bola, que ficou com o goleiro dos Red Devils.

Aos 29 minutos, foi a vez de o Manchester United levar perigo. Após saída errada de bola com os pés, Ederson acabou cortado por McTominay, que lançou Pogba dentro da grande área. O francês tentou o chute, mas com desvio em escanteio por Stones.

A chance clara de gol para o Manchester City aconteceu aos 34 minutos. Após correr em contra-ataque veloz, escapando da marcação, Gabriel Jesus achou De Bruyne na entrada da área. Com um toque, o meia passou para Mahrez. Mesmo livre, o argelino chutou fraco para a defesa de De Gea. No rebote, a bola caiu novamente no pé do belga, que mandou por cima do travessão.

Logo no início do segundo tempo, o árbitro Chris Kavanagh chegou a marcar pênalti de Walker em Rashford. O lance, no entanto, foi anulado com auxílio do VAR por uma posição de impedimento do atacante dos Red Devils.

Assim como a etapa inicial, o segundo tempo foi marcado por mais pressão da equipe de Pep Guardiola, tentando encontrar espaços na defesa segura de Ole Gunnar Solskjaer, que apostou principalmente em jogadas de contra-ataque em velocidade.

Principal nome ofensivo do Manchester United na temporada, Bruno Fernandes ainda tentou um arremate ao gol de Ederson aos 44 minutos, mas a bola saiu por cima do gol.

O Manchester City voltará a campo pela Premier League na terça-feira (15), contra o West Bromwich, no Etihad Stadium. Já o Manchester United enfrentará o Sheffield United na quinta-feira (17), no Bramall Lane.

MANCHESTER UNITED 0 X 0 MANCHESTER CITY

GOLS: (sem gols)

Manchester United: David de Gea; Wan-Bissaka, Maguire, Lindelöf e Shaw; Fred, McTominay, Pogba e Bruno Fernandes; Greenwood (Martial) e Rashford

Manchester City: Ederson; Walker, Stones, Dias e Cancelo; Rodri, Fernandinho e De Bruyne; Sterling, Mahrez (Ferran Torres) e Gabriel Jesus

– Posse de bola: Manchester United 46% x 54% Manchester City

– Harry Maguire completou seu 150º jogo pela Premier League

– Manchester United venceu apenas uma das seis partidas em casa nesta Premier Legue;

– Manchester City foi derrotado em apenas uma das seis partidas como visitante na atual temporada da Premier Legue;

– Manchester United chegou ao terceiro jogo de invencibilidade contra o Manchester City (duas vitórias e um empate)