United e Juventus podem realizar troca entre Pogba e Dybala

O Manchester United pode tentar promover uma troca com a Juventus entre Paul Pogba e Paulo Dybala ao final desta temporada, segundo o “The Athletic”. O clube inglês manteve contato com o argentino no último ano, enquanto o meio-campista francês parece estar com os dias contatos na equipe de Solskjaer após Mino Raiola, seu empresário, afirmar que o tempo do camisa seis na Inglaterra havia acabado.

O atacante da Velha Senhora não consegue conquistar uma vaga na equipe de Andrea Pirlo e é constantemente visto no banco de reservas. Por outro lado, o agente de Pogba não fechou as portas para um retorno do atleta ao futebol italiano e revelou que o regresso depende mais da Juventus do que do atleta e que o camisa seis mantém ótima relação com a equipe e ex-companheiros.

Resta saber se a equipe italiana terá condições de bancar as condições econômicas exigidas pelo francês, uma vez que o clube foi duramente atingido pela pandemia da Covid-19. Há algumas semanas, falava-se na saída de Cristiano Ronaldo para reduzir a folha salarial do time, mas está aberta a possibilidade dos torcedores voltarem a ver Pogba por Turim.