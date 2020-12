United x PSG, Internacional x Boca, Fortaleza x Corinthians… Veja onde assistir os jogos desta quarta-feira

Dois jogos logo no início da tarde, pela Champions, vão abrir a quarta-feira agitada do futebol, mas os principais confrontos serão no segundo horário da competição, às 17h. Manchester United, PSG, Juventus e Barcelona são alguns gigantes em campo.

No fim do dia, dois brasileiros entram em campo pela Libertadores. O Palmeiras pega o Delfín às 19h15, em São Paulo, e o Internacional duela com o Boca Juniors às 21h30, em Porto Alegre. A quarta-feira ainda reserva Fortaleza x Corinthians pelo Brasileirão, e o clássico mineiro entre América-MG e Cruzeiro, pela Série B.

Confira abaixo os confrontos do dia e a programação de transmissão



14h55 – Basaksehir x Leipzig

Liga dos Campeões

Onde assistir: Facebook Esporte Interativo, EI Plus e TNT

14h55 – Krasnodar x Rennes

Liga dos Campeões

Onde assistir: EI Plus e Space

17h – Ferencvaros x Barcelona

Liga dos Campeões

Onde assistir: Facebook Esporte Interativo e EI Plus

17h – Juventus x Kiev

Liga dos Campeões

Onde assistir: EI Plus e TNT

17h – Manchester United x PSG

Liga dos Campeões

Onde assistir: Facebook Esporte Interativo e EI Plus

17h – Sevilla x Chelsea

Liga dos Campeões

Onde assistir: EI Plus e Space

17h – Dortmund x Lazio

Liga dos Campeões

Onde assistir: EI Plus

17h – Brugge x Zenit

Liga dos Campeões

Onde assistir: EI Plus

19h15 – Palmeiras x Delfín

Libertadores

Onde assistir: Fox Sports

21h30 – Internacional x Boca Juniors

Libertadores

Onde assistir: Conmebol TV

21h30 – Fortaleza x Corinthians

Brasileirão

Onde assistir: Premiere e Rede Globo (Menos RJ e MG)

21h30 – América-MG x Cruzeiro

Série B

Onde assistir: Sportv, Premiere e Rede Globo (Minas Gerais)