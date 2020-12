Unitins: Abertas as inscrições para o Vestibular 2021

A Universidade Estadual do Tocantisn (Unitins) abriu o período de inscrição para o Vestibular 2021, processo seletivo é referente ao primeiro semestre de 2021. Conforme estabelecido em edital, o período de inscrição se iniciou nesta terça-feira (8) e segue aberto até às 23h59mim do dia 4 de janeiro. Os interessados devem pagar uma taxa de no valor R$ 120 para efetivar a inscrição.

No entanto, os candidatos inscritos no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais) e mães que comprovarem doação de leite em programas de aleitamento materno podem solicitar a isenção da taxa. O prazo para enviar o pedido já está aberto e vai até o dia 10 de dezembro. A solicitação e a inscrição devem ser feitas exclusivamente por meio da página do certame. Clique aqui para acessar.

O resultado preliminar da isenção ficará disponível no dia 15 de dezembro, desse modo, os candidatos poderão enviar recursos a partir do dia 16 e o resultado final está previsto para o dia 21 de dezembro.

Ao todo, a Unitins está ofertando 640 vagas em 16 cursos de graduação, nos campus de Araguatins, Augustinópolis, Dianópolis, Palmas e Paraíso. Metade das vagas é para alunos que cursaram todo o ensino médio na rede pública de ensino.

A aplicação das provas do Vestibular 2021 ocorrerá de forma presencial, no dia 27 de janeiro de 2021. De acordo com o edital, a prova contará com questões objetivas e com uma redação. Em decorrência da pandemia, a adoção de medidas de segurança sanitária será necessária. Desse modo, o uso de máscaras é de caráter obrigatório para os candidatos. A Unitins deve liberar o resultado da seletiva no dia 9 de fevereiro de 2021.

