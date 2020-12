Universidades do Canadá concedem bolsas de estudo a brasileiros

Para quem sonha em ter uma experiência internacional, a cidade de Québec, no Canadá, voltou a buscar por brasileiros para oportunidades de mestrado e doutorado em 2021.

A Université Laval e o Institut National de la Recherche Scientifique (INRS) farão a seleção de estudantes pesquisadores pela agência Québec Internacional. As inscrições são gratuitas e vão até o dia 4 de janeiro pelo site Québec na Cabeça.

As instituições oferecem programas de pós-graduação em cinco áreas: Ciências da Água, Ciências da Saúde, Ciências da Terra, Estudos Populacionais (Demografia e Sociologia) e Mobilização e Transferência de Conhecimentos (Ciências Humanas/Sociais).

Após a pré-seleção feita pela agência, os candidatos passarão por entrevista virtual com representantes das instituições entre o dia 1º e 5 de fevereiro.

E as duas universidades oferecem diferentes opções de bolsas de estudo para os estudantes brasileiros.

Segundo Sara Tapia, diretora de mobilidade internacional da Québec International, os pedidos para ajuda ou isenção de custos devem ser feitos após a resposta positivo do orientador do projeto de pesquisa.

“Em relação ao financiamento, será o orientador quem informará o candidato aprovado sobre a obtenção da bolsa e também quem fará os procedimentos necessários para recebê-la”, explica ela.

Os programas de cada instituição e área de estudo possuem pré-requisitos diferentes. Embora a inscrição possa ser feita em francês ou inglês, os candidatos precisarão de um bom nível do idioma francês.

A agência recomenda o nível intermediário da língua para conseguir se integrar melhor à sociedade quebequense.

Durante o processo, não será necessário ter documentos de imigração para participar. Após a paralisação de viagens com a pandemia, o Canadá e a província de Québec voltaram a aceitar a entrada de estudantes internacionais recentemente.

Para as bolsas da Université Laval, esta página tem dados sobre as diferentes opções. Para a Institut national de la recherche scientifique, as informações estão aqui.

“Não há uma quantidade específica de bolsas por nível. Em ambas as universidades, algumas bolsas são limitadas, mas todos os alunos de doutorado têm o direito de solicitar bolsas de isenção de taxas de estudo”, fala a diretora.