Usar mal o celular pode ENCERRAR o seu auxílio emergencial; veja o que fazer

A Caixa Econômica Federal faz um importante alerta aos beneficiários de programas assistenciais. Segundo o banco, o trabalhador que utilizar o mesmo aparelho celular para acessar mais uma conta do Caixa Tem pode levar ao bloqueio do aplicativo.

Caso o benefício seja bloqueado, o usuário poderá ficar sem o auxílio emergencial, abono salarial do PIS/Pasep e dinheiro de outros programas sociais pagos pelo Governo Federal. De acordo com informações da Caixa, por razões de segurança, o aplicativo vai aceitar somente uma conta por número de celular (chip) e até duas contas por aparelho.

Somente será imprescindível comparecer pessoalmente na Caixa quando o aplicativo for bloqueado pelo uso de mais contas do que o permitido. A Caixa afirma que o desbloqueio é imediato, no entanto, com uma grande demanda de usuários nas agências, os trabalhadores reclamam do tempo de espera no banco.

O CAIXA Tem é o novo aplicativo da CAIXA criado para facilitar o acesso de todos os brasileiros a serviço sociais e a diversas transações bancárias. O app está disponível para download nas lojas Android e iOS.

Com esse app é possível fazer compras na internet utilizando o Cartão de Débito Virtual, gerado gratuitamente no próprio app e, também, compras no comércio por meio de um QR Code gerado pelo lojista na própria maquininha do estabelecimento comercial.

Quem tem conta na CAIXA também pode consultar saldo e extrato, fazer pagamentos e transferências de até R$ 600 por transação e até R$ 1.200 por dia.

O que fazer para desbloquear aplicativo?

De acordo com informações da Caixa Econômica Federal, o beneficiário deverá procurar uma agência da CAIXA com o seu documento de identidade para regularizar seu cadastro. Para isso, na instituição financeira, o cliente deverá seguir essa orientação para a regularização da conta.

O desbloqueio do benefício na agência acontece de forma imediata.

Caso seja constatado “inconsistência cadastral”, o beneficiário vai precisar realizar um novo acesso ao aplicativo e enviar a documentação solicitada. Nesta situação, não será necessário comparecer à agência.

No caso acima, o aplicativo de pagamentos, Caixa Tem, vai enviar mensagem com um link que leva a uma conversa no aplicativo WhatsApp.

O banco recomenda que os beneficiários nunca abram links enviados que não sejam provenientes do aplicativo Caixa Tem, para evitar golpes.

