Usuários poderão comprovar vacina de covid-19 com Apple Wallet

As pessoas que tomarem a vacina contra a covid-19 no condado de Los Angeles, nos Estados Unidos, com suas 88 cidades incorporadas, irão receber lembretes digitais sobre a sua imunização, que poderão ser arquivados no app Wallet da Apple, segundo informações do site Bloomberg nesta terça-feira (29).

O novo token digital, fornecido pela empresa de software Healthvana, não apenas lembra os pacientes de tomarem sua segunda dose da vacina, como funcionará no futuro como uma carteirinha de vacinação digital, que poderá dar acesso a eventos, salas de espetáculos ou voos de companhias aéreas.

A Healthvana é uma startup criada em Los Angeles no final de 2014, e executa uma plataforma de software que fornece resultados de testes para pacientes com HIV e doenças sexualmente transmissíveis. Desde o início do ano, a empresa adaptou seu ambiente virtual para entregar resultados do teste covid-19 aos pacientes.

Enfermeira recebe a vacina em LA (Fonte: Lucy Nicholson/Reuters/Reprodução)Fonte: Lucy Nicholson/Reuters

Comprovação e proteção de dados dos pacientes

A diretora de controle de doenças evitáveis do Departamento de Saúde Pública do condado, Claire Jarashow, explicou que a contratação da startup é uma tentativa de solucionar uma das principais questões em países que já iniciaram a etapa de vacinação, que é a segunda dose.

Como as pessoas precisam retornar para tomar a segunda dose da vacina, “simplesmente não temos capacidade para atender a centenas de solicitações de prontuários médicos para localizar as primeiras doses das pessoas e quando elas deverão tomar a segunda”, reconheceu Jarashow.

Sobre a questão de conceder acesso às informações de saúde confidenciais dos pacientes, Jarashow explicou que a Healthvana armazena todos os dados de acordo com o HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act), protocolo de segurança adotado por todas as instituições de saúde dos EUA.

O CEO da Healthvana, Ramin Bastani, afirmou ao Bloomberg que o dispositivo implantado na Apple Wallet poderá também ser utilizado na plataforma da Google, e será útil para comprovar o status de vacinação em locais onde ele for exigido.