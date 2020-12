Utopia: série é cancelada na Amazon Prime Video após 1ª temporada

O Amazon Prime Video anunciou o cancelamento de sua série Utopia após a exibição da 1ª temporada no streaming. A produção, que estreou em setembro na plataforma, se baseou em uma série britânica homônima.

A escritora Gillian Flynn foi a responsável pela concepção do remake, estando durante um tempo desenvolvendo a série, inicialmente, com David Fincher para a HBO.

Com a rejeição da emissora e a saída de Fincher do projeto, Flynn levou Utopia para o streaming da Amazon. Muito provavelmente, o cancelamento se deve ao fato da série não ter gerado o efeito esperado entre o público.

No entanto, a produção tinha diversos elementos que poderiam garantir seu sucesso, entre eles, roteiros de Gillian Flynn, famosa por suas histórias repletas de nuances entre personagens e mistérios envolventes, como Garota Exemplar.

(Reprodução)Fonte: Amazon Prime Video

O elenco ainda contou com nomes importantes como o de John Cusack, Jessica Rothe, Rainn Wilson, Sasha Lane, entre outros. Os críticos atribuíram notas baixas aos episódios, com um aproveitamento de 51% no site Rotten Tomatoes, que avalia o desempenho de produções audiovisuais entre público e crítica.

Por parte do público, não houve muitos comentários ou notas, um sinal de baixa receptividade. A série seguia um grupo de fãs de quadrinhos que se uniam por conta de um quadrinho (aparentemente) fictício conhecido por Utopia.

Entretanto, eles acabavam descobrindo diversos significados ocultos ocultos nas páginas da história, prevendo, inclusive, ameaças à humanidade. E, misteriosamente, tudo passava a acontecer, de fato. Com elementos de conspiração e mistério, a trama ainda apostava nos conflitos internos de cada um dos personagens.

A versão original da série estreou em 2013 e durou duas temporadas. Infelizmente, seu remake não teve a mesma sorte.

Utopia pode ser conferida no Amazon Prime Video. A série possui, ao final, oito episódios.