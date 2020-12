Vacina da Sinopharm contra a Covid-19 tem 79% de eficácia

A vacina da Sinopharm – empresa farmacêutica chinesa – contra o coronavírus, apresentou 74,9% de eficiência. A informação foi divulgada na quarta-feira (30/12) e a empresa já solicitou autorização para uso.

De modo geral, a tecnologia do laboratório é bem similar à produzida pela CoronaVac – do laboratório Sinovac/Butantan. Assim, utiliza uma versão desativada do vírus. Ou seja, incapaz de reproduzir-se e infectar outras células.

Determinou-se sua taxa de eficácia tendo como base a análise dos resultados da fase 3. Mas, não atingem os 86% anunciados no dia 9/12 pelos Emirados Árabes. Sendo que elaboraram-se com base nos estudos feitos no país.

A qualidade da CoronaVac

O questionamento sobre a diferença dos números apresentados pela vacina da Sinopharm não foi respondido. Dessa forma, precisa-se mostrar detalhes. Porém, não anunciou-se a data oficial.

De acordo com o estudo realizado na Turquia, outra vacina chinesa, a CoronaVac, tem 91,25% de eficiência. Mas, obtem-se resultados melhores com os testes mais avançados.

O país é o segundo a divulgar resultados sobre a vacina até o momento. Mas, ainda não mostrou-se um documento sobre os testes. Dessa forma, apesar de bons, os dados não são oficiais, deixando um pouco de insegurança.

Pesquisadores ainda contaram que nenhum grande sintoma encontrou-se durante o teste. Porém, uma pessoa teve alergia leve contra a substância. Detalhes que ainda não foram ditos sobre a vacina da Sinopharm.

No Brasil, o Instituto Butantan ainda não deu uma explicação sobre a qualidade. Dizendo apenas que atingiu um nível superior a 50% (mínimo pedido pela Anvisa). Mas, adiou-se três vezes o anúncio oficial.

Na quarta-feira o Instituto disse que pretende enviar um relatório para análise total do órgão até 07/01. Assim, segundo o governo do estado de São Paulo, se a promessa for cumprida, a vacinação começará dia 25/01.

Vacinas já estão sendo entregues

Em todo o mundo, cerca de 5 milhões de doses já foram entregues. Sendo aplicadas em quase 50 países que iniciaram seu plano de vacinação até o momento. Por exemplo:

Sputnik;

Moderna;

CoronaVac;

Sinopharm;

Pfizer/BioNTech.

Dessa forma, em todo o mundo há pessoas recebendo doses das vacinas. Porém, no Brasil ainda não.

Vacina da Sinopharm

Para entrar no competitivo mercado dos imunizantes a vacina da Sinopharm precisa apressar-se. Mas, nenhum teste realiza-se sem garantir a segurança. Mantendo sua qualidade e confiabilidade, que é o mais importante nesse momento.

Então, até que a vacinação aconteça em solo brasileiro precisa-se de cuidado. Dessa forma, respeite o isolamento, uso álcool gel e máscara. Por fim, se todos fizerem sua parte os casos diminuiram.