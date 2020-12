Vacina de Oxford tem proteção de 100% contra formas graves de Covid-19

A vacina de Oxford é uma parceria entre a Universidade, do mesmo nome da vacina, e a farmacêutica AstraZeneca. Assim, a junção originou-se em uma proteção 100% eficaz contra o Covid-19.

Além disso, nos próximos dias, a vacina será aprovada e iniciado o processo de vacinação no Reino Unido. Confira mais informações sobre o assunto no artigo.

Vacina de Oxford garante 100% de proteção contra todas as formas do Covid-19

A vacina desenvolvida em parceria da Universidade de Oxford com o laboratório AstraZeneca, garante eficácia. Tanto que, sua proteção é válida para casos mais graves do coronavírus.

Segundo, o CEO da AstraZeneca, foi um ponto positivo para a empresa. Porque, encontrar a fórmula certa, que é eficaz contra todas as formas é importante. Tendo sucesso em 90% em testes feitos com apenas duas doses da vacina de Oxford.

Vacina de Oxford é barata e eficaz

A vacina de Oxford é a mais esperada, pelo fato de ser a mais barata e também eficaz. Além disso, não é necessário realizar o armazenamento em baixas temperaturas. Desse modo, facilita a imunização em maior escala e em menos tempo.

Essa vacina é capaz de ter eficácia em qualquer mutação que o Covid-19 possa ter. Portanto, sendo um ponto positivo, já que o vírus vem se modificando. Contudo, mais testes devem ser feitos.

No Brasil, usa-se a vacina de Oxford

O Ministério da Saúde brasileiro informou que espera ter a vacina de Oxford. Assim, pelo menos, 100 mil doses serão adquiridas para imunização no Brasil. Portanto, iniciaremos a vacinação ainda no primeiro trimestre de 2021.

Ao mesmo tempo que, ocorre uma polêmica sobre o início do processo de imunização do Covid-19. Sendo que, em quase 35 países, a vacinação contra coronavírus iniciou. Contudo, no Brasil não há nenhuma aprovação.

Vacina de Oxford é uma das mais avançadas

A vacina de Oxford é uma das mais avançadas e eficazes disponíveis. Além dela, outras se mostraram eficientes, a Pfizer e também a Moderna. Ambas anunciaram uma eficácia igual à criada pela AstraZeneca.

De modo geral, a Europa foi um dos primeiros continentes a adquirir a vacina. Onde compraram-se 300 mil doses. Além disso, a comissão europeia fechou acordo e garantirá mais 100 mil doses, podendo aumentar esse número ainda nos primeiros meses de 2021.

Efeitos colaterais são iguais da gripe comum

A vacina da AstraZeneca cita que os efeitos colaterais são os mesmos que de uma gripe comum. Sendo que, ocorre temporariamente em pessoas que passaram pelo teste da vacina. Portanto, apenas a febre foi o efeito colateral da vacina do Covid-19 mais visto em testes. Onde 70% dos voluntários tiveram temperaturas de até 38%. Sendo comparada a uma febre de gripe ou resfriado normal.